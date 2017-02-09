Все о выплатах пенсий переселенцам. Последние изменения в законодательстве. Новости

В декабре 2016 года Кабинетом Министров Украины (КМУ) были приняты изменения в действующее законодательство касательно внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, изменения коснулись процедур назначения (восстановления) пенсий, других социальных выплат, а также были учтены потребности лиц с инвалидностью и лиц, нуждающихся в постороннем уходе.

Необходимо напомнить, что с 1 июля 2016 года выплата пенсий и всех видов социальной помощи и компенсаций, назначенных ВПЛ, осуществляется исключительно через учреждения Государственного сберегательного банка Украины (далее – Ощадбанк).

C 1 августа 2016 года начался выпуск (обмен) банковских платежных карточек для ВПЛ, которые одновременно являются пенсионным удостоверением. С этого же момента в обязательном порядке началось оформление электронных пенсионных удостоверений для ВПЛ, которые:

впервые обратились за назначением пенсии или ее восстановлением;

кто получал пенсию в учреждениях других банков или в отделениях почтовой связи.

Для ВПЛ, у которых срок действия платежных карточек, открытых в отделениях Ощадбанка, на тот момент еще не закончился, не было необходимости заблаговременно обращаться в органы Пенсионного фонда и отделения Ощадбанка. Но по желанию эти граждане могли обменять свои пенсионные удостоверения на платежные карты – электронные пенсионные удостоверения.

Согласно законодательству, это удостоверение как платежная карта действует до 3-х лет при условии, что лицо будет посещать учреждение Ощадбанка для проведения физической идентификации:

в первый год - каждые 6 месяцев, т.е. 2 раза в год,

в дальнейшем - каждые 12 месяцев.

Такое пенсионное удостоверение содержит информацию:

о владельце,

виде пенсии,

группе инвалидности и ее причине,

сроке, на который установлена инвалидность,

электронную цифровую подпись и используется как платежная карточка до истечения срока ее действия, или до истечения срока назначения пенсии. Если срок назначения пенсии будет через 3 года продлен, то выпуск нового удостоверения будет осуществляться за счет Ощадбанка.

В случае непрохождения физической идентификации получателями социальных выплат и пенсионерами, Ощадбанк останавливает расходные операции по текущему счету и не позднее следующего дня информирует о таком решении структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, которое выдало справку о постановке на учет ВПЛ, соответствующее управление Пенсионного фонда Украины и Министерство финансов.

Возобновление или прекращение социальных выплат/пенсий осуществляется Ощадбанком на основании решения комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ в соответствии с Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июня 2016 г. № 365.

Следует обратить внимание, что постановлением КМУ от 28.12.2016 № 1028 внесены изменения в Порядок осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам, согласно которым физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в учреждениях Ощадбанка для получения пенсии, до получения им платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые 3 месяца со дня открытия счета.

Стоит обратить внимание ВПЛ с инвалидностью I группы и ВПЛ, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, на то, что с учетом последних изменений от 14 декабря 2016 года, доставка социальных выплат/пенсий может осуществляться по письменному заявлению таких ВПЛ безвозмездно по фактическому месту жительства (пребывания) таких лиц с одновременной их физической идентификацией.

Что касается размеров выплат:

пенсионерам-ВПЛ выплачивается адресная помощь в размере 884 грн,

инвалидам – в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2017 году установлены следующие суммы прожиточного минимума: с 01.01 по 30.04 – 1247 грн; с 01.05 по 30.11 – 1312 грн.; с 01.12 по 31.12 – 1373 грн.

По вопросам пенсионного обеспечения внутренне перемещенных лиц можно обращаться по телефонам «горячих» линий главных управлений Пенсионного фонда Украины в областях и городе Киеве. Адреса и номера телефонов главных и районных управлений фонда и «горячих» линий размещены на официальном сайте Пенсионного фонда Украины в разделе «Контакты».

Консультацию по вопросам реализации прав внутренне перемещенных лиц можно получить в центрах правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев по адресам:

г. Краматорск, ул. Катеринича, 13,

телефоны «горячей линии» (050) 468-4572 или (067) 828-5906,

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электронный адрес NRC в Украине: ua.info@nrc.no

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По материалам Норвежского совета по делам беженцев