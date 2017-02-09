В Покровке жители посредством «смайликов» оценили работу УТСЗН (Фото). Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) завершился опрос посетителей относительно качества предоставляемых услуг в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Покровского городского совета.

По словам первого заместителя начальника УТСЗН Татьяны Белкиной, 8 февраля были подведены итоги проведенного мероприятия. Напомним, с 1 января все посетители Управления труда и социальной защиты населения в Покровске могли оценить работу обслуживших их специалистов с помощью двух видов жетонов: желтого и красного цвета, таким образом высказав позитивное или негативное отношение. При этом посетителям предлаглось не просто выбрать жетон нужного цвета, но и написать на нем свои пожелания, замечания или обоснованные претензии.

Выяснилось, что в ходе опроса высказали свое мнение 176 посетителей.

135 человек опустили в опечатанный ящик желтые смайлики, означающие положительную оценку. 51 из них не поленился оставить оценку работы конкретного сотрудника или положительные отзывы, в том числе: «Благодарю за очень хорошее обслуживание», «Очень вежливые специалисты. Мне очень нравится. Я довольна!!!», «Все хорошо», «Спасибо большое».

Среди 41 красного жетона, 11 – содержат отзывы людей, недовольных длительным обслуживанием и большими очередями: «Очень медленно работают», «Нет своевременного ответа» и даже «Нет чая».

Как сообщила Белкина, по итогам опроса прошло собрание коллектива, где были озвучены результаты, а также разработаны мероприятия с целью улучшения качества обслуживания с учетом предложений и замечаний горожан.

Источник: ТК «Орбита»

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