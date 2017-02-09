Фоторепортаж с рынка Мариуполя. Чтобы не продавали скисшее молоко, его помечают растворимым кофе. Новости

Сегодня, 9 февраля, прошла проверка на одном из самых новых рынков Мариуполя – «Экорынке». Сюда за покупками съезжаются со всего города. В Мариуполе знают, как место торговли, где дают «зеленый свет» селянам со своей собственной продукцией, ограничивают присутствие перекупщиков. Территория комплекса состоит из открытой площадки, на которую можно заехать на автомобилях. Это сразу дает ему огромный плюс, передает «Сайт города Мариуполя».

В павильоне – особая атмосфера... Здесь до сих пор почему-то создают новогоднее настроение – над торгующими весят еловые венки и разноцветные шары. Интерьер дополняют пирамиды из брикетов сливочного масла, возвышающиеся над прилавками.

Покупателям такая атмосфера нравится. Несмотря на будний день, «отоваривающихся» было достаточно, рынок востребован.

На 60% рынок заполен и продавцами, торгующими на столах. Здесь заполнены все роллеты, где стоимость местового в день достигает 100 грн.

В крытом здании рынка есть места для торговцев льготной категории. Торговать им разрешают бесплатно. «Если мы видим бабушку со своим скромным товаром, то даем ей возможность занять место», – отметил директор «Экорынка» Виталий Чеботарь.

Но не все претендуют на бесплатное место. Вот, бабушка Зинаида из села Талаковка не хочет быть льготницей, а исправно каждый торговый день платит за местовое 35 грн. Она продает тепличную зелень стоимостью в среднем 5 грн за пучок, так что доход есть и ни на что не жалуется.

На рынке работает лаборатория, где с просроченным молоком фермеров борются оригинальным способом. Чтобы после экспертизы испорченное молоко продавец не выставил на прилавок, в него насыпают... кофе. «Так его уже нельзя будет продать, молоко приобретет определенный цвет. В то же время, кофе – органический продукт», – отметил заведующий лабораторией рынка Юрий Белоус.

Интересно, что заводское молоко в лаборатории «Экорынка» не проверяется. Тем не менее, многие мариупольцы приезжают именно на этот рынок за разливным молоком. Как заявил Юрий Белоус, они полностью доверяют заводской лаборатории. Проверке подвергаются как домашний творог, сметана, так и овощи, фрукты.

По итогам проверки наивысший бал получила лаборатория торгового центра, оборудование торговых мест (на каждом из них есть номер, к тому же они выполнены из нержавеющей стали), наличие горячей и холодной воды в туалетах, уголка покупателя, контрольных весов и другие пункты.

Комиссия сделала вывод, что данный рынок один из самых благоустроенных. Но общие выводы будут сделаны позже.

Проверки рынков в Мариуполе продолжаются. Уже исследовано более половины из них. Замечания, которые члены комиссии делают в ходе проведения ревизии, носят скорее рекомендательный характер.