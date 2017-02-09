На Донетчине владельцы элитных авто платят в среднем 6 тыс. грн транспортного налога. Новости

В Донецкой области за первый месяц 2017 года владельцы автомобилей заплатили в местные бюджеты 343,7 тыс. грн транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Основная сумма уплаченного налога, а именно 300,7 тыс. грн, была перечислена владельцами элитных авто – юридическими лицами области за 51 транспортное средство.

Январский вклад транспортного налога от физических лиц составил лишь 43 тыс. грн за 7 легковых авто.

Всего к оплате транспортного налога было привлечено 40 владельцев VIP-автомобилей.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2017 года была изменена расчетная средняя стоимость автомобилей. Так, объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (в 2017 году – 1 млн 200 тыс. грн). Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год.

Сообщается, что транспортный налог уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

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