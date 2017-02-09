В Покровске «Ощадбанк» начал брать комиссию при оплате услуг ЖКХ. Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в кассах отделений «Ощадбанка» начали взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В официальном ответе на письменный запрос от пресс-службы банка в Киеве сообщили, что комиссия за коммунальные платежи введена с 6 февраля, а ее размер зависит от наличия договоров между банком и поставщиками услуг.

«Оплата коммунальных услуг с помощью платежной пенсионной карты в кассах "Ощадбанка" бесплатна для пенсионеров – владельцев пенсионных карточек банка», – говорится в ответе.

«Для остальных клиентов установлена минимальная комиссия – 3 грн при условии заключения поставщиком услуг договора с банком. При отсутствии такого договора прием платежей за жилищно-коммунальные услуги производится по стандартным тарифам. В таком случае стоимость услуги банка при приеме оплаты за жилищно-коммунальные и телекоммуникационные услуги в пользу субъектов хозяйствования составляет 1% от суммы, но не менее 7 грн и не более 500 грн», – сообщает пресс-служба банка.

За каждый вид платежа комиссия взимается отдельно.

Останется бесплатным прием коммунальных платежей в информационно-платежных терминалах «Ощадбанка»: как карточкой, так и наличными, от всех категорий клиентов в адрес всех поставщиков коммунальных услуг, имеющих прямые договоры с банком. В Покровске таких терминалов 7, еще 2 должны заработать до конца февраля.

Без комиссии через терминалы принимаются коммунальные платежи:

за газоснабжение (получатель – Красноармейское УГГ ПАО «Донецкоблгаз»);

водоснабжение (КП «Покровскводоканал», ООО «Витак»);

электроснабжение (Красноармейский РЭС ПАО «Донецкоблэнерго»);

теплоснабжение (КП «Покровсктеплосеть», Славянское СМЭУ ПАО «Укрзализныця»);

обслуживание жилья (КП «Покровский центр единого заказчика», ОСМД «Раздольная, 3», ОСМД «Коминтерна, 7», ЖК «Жемчужный», ОСМД «Лазурный, 65», ОСМД «Шмидта, 8»);

телекоммуникационные услуги (ПАО «Укртелеком»).

Оплатить коммунальные услуги с минимальной комиссией – 0,5% от суммы платежа, но не менее 3 грн, можно через Интернет, в онлайн-сервисе «Ощад 24/7» на свободные реквизиты.

До последнего времени «Ощадбанк» оставался единственным банком в Украине, который бесплатно обрабатывал коммунальные платежи через кассы, принимая при этом значительную долю всей оплаты услуг ЖКХ.

Напомним, ранее «Ощадбанк» заявлял о приостановлении своего решения о введении комиссии по принятию коммунальных платежей от населения.

Однако в конце 2016 года в «Ощадбанке» все же решили ввести комиссию за оплату коммунальных услуг уже с начала 2017 года. За каждый платеж, осуществленный в «Ощадбанке», украинцам придется отдать 3 грн. Не будут платить их только те пенсионеры, у которых есть пенсионная карточка этого банка.

Источник: ТК «Орбита»

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