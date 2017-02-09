Суд Киева разрешил задержать «главу ДНР» Захарченко. Срок – полгода. Главная

Апелляционный суд Киева 8 февраля выдал разрешение на задержание «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что срок действия решения суда – 6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления. Захарченко имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

«8 февраля 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 декабря 2016 года. Указанным постановлением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины по подозрению Захарченко А. В. в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", относительно Захарченко А.В», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: