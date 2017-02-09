Директор Авдеевского коксохима – «блокировщикам» Донбасса: Приглашаю этих деятелей разбирать вместе с нами завалы. Главная

Блокирование железнодорожных сообщений на Донбассе грозит потерей рабочих мест для работников предприятий и усугубит экономическую ситуацию в Украине. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
«Я скажу коротко – это самоуправство и беззаконие, разрушающее экономику. Скажите, кому выгодно, чтобы украинские заводы останавливались, чтобы люди теряли работу? Я знаю, что такое стоящий завод. Тишина до звона в ушах и никакой надежды на будущее. У тысяч людей. Я приглашаю этих деятелей в Авдеевку, разбирать вместе с нами завалы, доставшиеся нам после обстрелов, пусть сделают наконец что-то полезное. Очень надеюсь, что инициаторы этих событий когда-нибудь поймут – во имя будущего нужно строить, а не разрушать», – написал он.
Также Магомедов сообщил, что Авдеевка приходит в себя от ужаса последних недель. «Продолжают разбираться завалы, ввозятся стройматериалы для восстановления города», – поделился информацией директор Авдеевского коксохимического завода.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом.
Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.
26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.
Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр.
По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.
По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов
Читайте также:
- Ветераны АТО объявили о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса
- Ветераны АТО намерены добиваться прекращения подачи электричества и воды на неподконтрольные территории Донбасса
- Без решения Президента никакой блокады неподконтрольного Донбасса не будет, – Турчинов
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- Будут созданы несколько баз блокады, финподдержка акции – за счет пожертвований, – штаб блокады Донбасса
- Блокада торговли с «ЛНР». Начало
- Ветераны АТО перекрыли железную дорогу Луганск – Попасная, – Семенченко
- Блокада Донбасса: ветераны АТО остановили «товарняк» из 54 вагонов, хотят приварить к рельсам (Фото)
- Участникам блокады Донбасса грозит до 3 лет заключения,– прокуратура
- Из-за блокады жд-путей Украина может остаться без энергоносителей, – глава Луганской ОВГА
- Ветераны АТО заблокировали еще одну железнодорожную станцию Луганщины
- Участники блокады в Светланово расположились в здании ЖД-вокзала (Фото)
- Организаторы блокады неподконтрольного Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую
- Из-за блокады на Луганской ТЭС через несколько недель закончится уголь, – Гримчак
- Если блокада не прекратится, это приведет к энергетическому коллапсу, – нардеп
- За 4 дня мы остановили около 2000 вагонов, – начштаба блокады Донбасса
- Участники блокады неподконтрольного Донбасса обещают уничтожать магистрали в случае разгона
- В зоне блокады неподконтрольного Донбасса на Луганщине неизвестные вырезали железнодорожные рельсы
- Из-за блокирования перевозок на Донбассе государство потеряло 35 млн грн, – СБУ
- Донецкая железная дорога подсчитала убытки от блокады ЖД-путей
- Блокада Донбасса: если перекрыть Донецк, вторым пострадает Мариуполь
- Ветераны АТО решили также заблокировать Харьковскую и Сумскую области
- Последствия блокады Донбасса: 5 февраля остановится Славянская ТЭЦ, 27 февраля – Луганская ТЭЦ
- Ветераны АТО перекрыли ЖД-переезд под Бахмутом
- Из-за блокады ж/д сообщения химпредприятие в Рубежном останавливает производство серной кислоты
- Жебривский посетил участников блокады неподконтрольного Донбасса у Бахмута
- «Блокировщики» перекрыли дорогу под Бахмутом, по которой движутся «скорые» с раненными, – Аброськин
- Ветераны АТО не будут блокировать уголь на Луганскую ТЭС, а Славянская ТЭС – это другое дело (Фото)
- На ТЭЦ Краматорска из-за блокады железнодорожного сообщения через неделю закончится уголь
- Украина не закупает уголь из Донбасса по формуле Роттердам+, – Насалик
- Насалик допускает веерные отключения электроэнергии в случае блокирования угля с неподконтрольного Донбасса
- Блокада неподконтрольного Донбасса выгодна России, – Гримчак
- Перемещение угля из зоны АТО – это не купля-продажа, – Минэнерго
- Чем грозит Украине блокада Донбасса
Комментарии