В Киеве открылась фотовыставка брошенных на Донбассе домашних животных (Фото). Главная

В Киеве открылась выставка с фотографиями брошенных на Донбассе домашних животных, представленная волонтерскими работами, передает «УНИАН».

Выставка «Потерянный дом» размещена в вестибюле станции метро «Золотые Ворота». В экспозиции представлены работы фотографов Александра Гайдара, Алексея Чернышова и Андрея Рымарука, сделанные в зоне проведения АТО в 2014-2016 годах в Песках (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.), Широкино (Волновахский р-н, Донецкая обл.) и Авдеевке.

«Не мы это начали... В феврале 2014-го, после аннексии Крыма, война ураганом пришла на нашу землю. Стерла улыбки с лиц людей и, выпав обильным Градом слез, забрала то, что было таким дорогим для нас. Животным, которые потеряли под обстрелом свой дом и прибились к военным, сейчас важно только одно – чтобы их новый хозяин остался жив. Потому что он является другом, который защитит. Три года бок-о-бок ... Мы все в одной "лодке" пытаемся плыть к "берегу мира". Но добраться до него мы можем, только одержав победу», – говорят организаторы выставки.

Фото УНИАН