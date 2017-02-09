Выборы на Донбассе нельзя сравнивать с ГДР, лучше вспомнить выборы в Севастополе, – Порошенко. Главная

Президент Петр Порошенко настаивает на том, что проведение выборов на Донбассе без вывода российских войск невозможно.Об этом он заявил сегодня, 9 февраля, на брифинге с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передает «Интерфакс – Украина».

«Относительно заявления посла Германии... Проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно четко невозможным», – сказал Порошенко, комментируя заявление посла Германии Эрнста Райхеля.

По словам Порошенко, нельзя сравнивать ситуацию на востоке Украины с той ситуацией, которая имела место в ГДР, поскольку там иностранные войска присутствовали на территории страны по ее согласию.

«Можно провести параллели с российской базой в Севастополе, мы много раз проводили выборы, когда российские войска по разрешению Украины присутствовали на базе в Севастополе. И абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска попробуют "продвинуть" проведение выборов под дулами автоматов», – подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось ранее, Райхель предположил, что выборы на неподконтрольной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, в которых эти выборы будут проводиться.

Райхель и ранее неоднократно заявлял, что выборы на Донбассе при определенных условиях могут быть проведены до установления контроля Украины над неподконтрольными территориями.

Официальный Берлин поддержал заявление Райхеля. В МИД Германии уточнили, что проведение выборов возможно, но лишь в том случае, когда об их условия смогут договориться Киев и Москва. При этом, восстановление контроля над госграницей должно стать завершением процесса выполнения Минских договоренностей.

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