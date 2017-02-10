Затягивание конфликта на Донбассе приведет к разрушительным последствиям, – Гарбуз. Главная

Если конфликт на Донбассе затянется, мы получим «балканский проект» – взрывоопасную зону на долгие годы. Об этом рассказал глава Луганской области Юрий Гарбуз, сообщает «Обозреватель».

По его словам, риск «большой войны» минимален. Но затягивание конфликта имеет разрушительные последствия для будущего Украины на долгие годы.

«Я объясню – почему. Сегодня на неподконтрольной территории тем ребятам, которым в 2014 году было по 14 лет, уже по 17. Их воспитывают в ненависти к Украине и в терпимости к беззаконию и насилию. Предугадать их действия будет очень сложно», – считает Гарбуз.

«Сегодня у нас в стране очень много оружия, и где оно выстрелит, мы не знаем. Поэтому чем раньше объединимся, тем больше у нас шансов реинтегрировать временно неподконтрольные территории, а главное – их жителей», – отмечает политик.

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