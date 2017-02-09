«Француз» заявил, что не убивал «Гиви». От его имени в соцсетях общались спецслужбы. Новости

Игорь Мыльцев (позывной «Француз») – экс-боец подразделения «ДНР» «Сомали», которым руководил убитый 8 февраля Михаил Толстых (позывной «Гиви») – опроверг материал «Новой газеты» с признанием в убийстве «Гиви». Об этом он заявил в комментарии российскому изданию «Life».

По словам Мыльцева, аккаунт в «ВКонтакте», с которым авторы «Новой Газеты» общались по поводу заявления на его странице в соцсети, был взломан в сентябре 2016 года и сейчас он не имеет к нему доступа.

«Француз» предположил, что заявление от его имени является провокацией СБУ.

Мыльцев добавил, что не служил в батальоне «Сомали» и никогда не видел командира батальона «Гиви». Он отметил, что не воюет в составе сил «ДНР» с начала 2015 года, так как получил ранение. Сейчас он находится на территории «ДНР» и не скрывается от властей.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах ДНР также подтвердил, что Мыльцев не имеет отношения к убийству Михаила Толстых.

«Информация о причастности к убийству "Гиви" его подчиненных – очередная провокация. Аккаунт, с которого велась переписка с журналистами от лица Игоря Мыльцева, был взломан еще в сентябре. Предполагаем, что это дело рук украинских спецслужб», – сообщил источник издания.

Как ранее сообщалось, российская «Новая газета» в своем материале указывала, что к ним в редакцию обратился гражданин России доброволец из Москвы Игорь Мыльцев, представившийся бойцом подразделения «ДНР» «Сомали». В статье «НГ» отмечалось, что издание «попытается проверить достоверность заявлений Игоря Мыльцева в ближайшее время».

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждает, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

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