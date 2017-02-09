Давайте помнить, что сейчас не 2014 год, – волонтер о гумпомощи для Донбасса. Главная

То, что произошло с Авдеевкой, показывает, что стресс дает импульс, в том числе, для организации гуманитарной помощи. Но перед тем, как ехать на Донбасс помогать, нужно выяснить, нужен ли ты там. Такое мнение в эфире «Громадського радіо» высказала основатель центра помощи для переселенцев в Киеве «Волонтерский центр на Фроловской» Леся Литвинова.

По мнению волонтера, в такой помощи Авдеевке роль сыграли два фактора. Во-первых, давно не было таких масштабных обстрелов в прифронтовой зоне. «Обстрел "Градами" – это было очень серьезно. Это всколыхнуло всех, люди побежали по накатанной. Помогали так, как привыкли. Во-вторых, на моей памяти это единственный случай, когда президент напрямую обратился к главам обладминистраций с поручением выделить помощь пострадавшим в Авдеевке. Если я не ошибаюсь, чемпионом была Житомирская область, которая передала 100 тонн "гуманитарки". Остальные области отправили туда в среднем 40 – 50 тонн», – сказала Литвинова.

По ее мнению, учитывая, что жителей в Авдеевке до войны было более 20 тысяч, а сейчас их значительно меньше, «мы можем представить, какой золотой дождь теоретически на всех должен был обрушиться».

«Удивительно, что в этот раз госструктуры оказались готовы к происходящему, достаточно быстро была организована эвакуация, которая так и не состоялась в полном объеме. Если я не ошибаюсь, количества выделенных для эвакуации автобусов хватало для того, чтобы в три захода вывезти весь город. В результате чуть больше 200 человек выразили желание выехать. Их поселили недалеко, в области. Было подготовлено много мест для поселения и в Донецкой области. Киев и Одесса выразили готовность принять людей. По-моему, ни один крупный областной центр не отказался разместить у себя людей», – констатировала волонтер.

Украина научилась реагировать на обострение, и обычные люди, и государство. Литвинова считает, что главная проблема Авдеевки – это не то, что там назревает или длится гуманитарная катастрофа, а то, что люди не хотя оттуда выезжать. «Люди привыкли к войне, они не расценивают обстрелы как что-то сверхстрашное. До тех пор, пока не будет массовых разрушений и смертей, они будут сидеть там под обстрелами. Это ужасно. Растет новое травмированное поколение. Там есть дети», – говорит Литвинова.

При этом волонтер отметила, что их «Волонтерский центр на Фроловской» сознательно ничего не собирал для Авдеевки, «потому что мы поняли, что помощи достаточно».

«Нужно помнить, что у нас не 2014 год, а 2017-й. Многие проблемы из тех, которые мы закрывали, уже закрыты. Мне непонятно, когда начинают собирать на форму (военным в зоне АТО, – прим.), которою можно получить. Перед тем, как туда ехать, нужно выяснить, нужен ли ты там», – посоветовала Литвинова иным волонтерам.