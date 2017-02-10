В Мариуполе сэкономили 101 млн грн благодаря системе Prozorro. Новости

В Мариуполе за период с момента запуска системы электронных закупок Prozorro удалось сэкономить 101 млн 720 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

К концу прошлого года сэкономленная сумма составляла порядка 80 млн грн.

Мариуполь – один из лидеров городов Украины в работе с Prozorro. Для сравнения, экономия бюджетных средств во многих областных городах Украины не превышает 100 млн грн. Так, за время работы системы город Запорожье сэкономил 61 млн грн, Одесса – 76 млн грн, а Харьков – 34 млн грн. Только лишь Киев и Днепр опередили Мариуполь по этому показателю.

Кроме того, в 2016 году Мариуполь стал лидером по завершенным закупкам в Донецкой области, а Мариупольский городской совет сохраняет лидирующие позиции в рейтинге организаторов по всей стране.

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