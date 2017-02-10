Луганская область заняла 1 место по приему на контрактную службу в армии . Главная

Луганский областной военком занял первое место по приему на службу по контракту в IV квартале 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Согласно рейтингу по отбору и приему на военную службу по контракту, в IV квартале 2016 года Луганская область занимает первое место: защищать Родину в последние три месяца прошлого года решил 531 украинец. За прошлый год лучшими по проведению призыва стали военные комиссариаты Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей.
Напомним, всего за 2016 год принято на военную службу по контракту в Луганской области 1968 человек.
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