Участникам ВНО-2017 из Донбасса нужно иметь аттестат украинского образца. Главная

Участникам ВНО-2017 из Донбасса нужно иметь аттестат украинского образца

10.02.17 07:43 sever.lg.ua Новости 12

Участникам ВНО-2017 из Донбасса нужно иметь аттестат украинского образца

Для прохождения внешнего независимого оценивания 2017 года участникам из неподконтрольных территорий прежде всего нужно иметь аттестат украинского образца.

Чтобы его получить, нужно подать заявление в общеобразовательное учебное заведение в течение учебного года для прохождения обучения на экстернате или дистанционной форме. Школа поможет в формировании комплекта регистрационных документов, и затем отправит их в региональный центр.

Выпускники прошлых лет из неподконтрольных территорий, которые могут предоставить документы только по электронной почте, должны в установленный срок направить скан-копии фотографии (в таком случае наклеивать фото на регистрационную карточку не нужно, надо только отсканировать) и регистрационных документов на электронный адрес регионального центра. Также адресом хранения сертификата можно выбрать региональный центр. В таком случае региональный центр доставит сертификат в первый по графику пункт проведения ВНО.

Если вы не сможете прибыть на выбранный вами предмет во время основной сессии, то при регистрации вам сразу нужно будет дополнительно написать заявление в произвольной форме на дополнительную сессию, перечислив предметы и указав причину невозможности сдачи предметов во время основной сессии. В заявлении нужно указать, что вы участник с неподконтрольной территории, и добавить к заявлению скан-копию страницы прописки из паспорта.

Также сообщаем, что у абитуриентов, по желанию, есть возможность часть предметов пройти в основную и часть – в дополнительную сессии. В таком случае в заявлении нужно точно указать, какие предметы в которую сессию.

Для тех, кто не успеет зарегистрироваться в основной период, с 3 по 19 мая 2017 будет проходить дополнительная регистрация.

Источник: Мой город

Читайте также:

Комментарии