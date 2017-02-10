Донбасс: война и экс-Артемовское шампанское. Главная

Бахмут – до переименования Артемовск. Наблюдая за спокойными манерами Юрия Ивановича и слушая его элегантное описание того, как бушуют пузырьки в бокале для игристого вина, не веришь, что территориально мы просто под полями боя на востоке Украины. Но под защитой более 80 метров плодородных черноземов ни грохот бронированных машин, ни шум артиллерийского огня не заставят его руку вздрогнуть, когда он наливает в бокал для дегустации редкий рубинового цвета пенистый напиток, изготовленный из Каберне Совиньон и Мерло.

«Вы заметите в нем аромат малины и привкус черной смородины с оттенком ежевики», – инструктирует меня Юрий, пока мы вместе пробуем красный игристый «Кримарт», рецепт изготовления которого здесь совершенствовали с момента его создания четыре десятилетия назад.

Юрий (фамилии он попросил не разглашать) принимает сомелье и всех заинтересованных здесь, на винодельне Artwinery – лабиринте из пещер с контролируемым климатом, которые в 1950 году открыли по случаю дня рождения советского лидера Иосифа Сталина.

Наверху, на поверхности земли – соледобывающий город, в 20 километрах от линии фронта, с населением около 100 тыс. чел. Признаки продолжающейся войны повсюду. На каждом въезде в город – контрольно-пропускные пункты. Вооруженных солдат в камуфляже полно на улицах, посекшихся следами от танковых гусениц. На жилых домах – надписи «бомбоубежище». Над ними периодически гудят вертолеты – из горячих точек, таких, как Авдеевка, доставляют в местную больницу раненых бойцов. В магазинах военной одежды и обмундирования значительно больше посетителей, чем в модных бутиках.

И не видно никаких признаков того, что война, которая бередит это место с 2014 года и унесла около 9750 жизней, может в ближайшее время закончиться.

А тем временем, под землей на этих 250 тысячах квадратных метров прохладных пещер на стеллажах – сотни тысяч зеленых бутылок белого, розового и красного игристого вина, которое ферментируется по методике, подобной французской, до трех лет.

Бутылки в обмен на пули

Здесь внизу простоя нет. Около 250 рабочих в белых фартуках ездят туда-сюда на электромобильчиках и контролируют сложный процесс разлива, осуществляемый с помощью шлангов, конвейерных лент и роботизированных рук. Гигантские зеленые бочки выстроены в туннелях, разрисованных в разные цвета радуги, «чтобы у рабочих не было депрессии», объясняет Виктория Малеванная, заместитель генерального директора Artwinery.

Стены винодельческих выкрасил в пастельные цвета, чтобы поднять настроение ее работникам, которые часами находятся в этом лишенном солнечного освещения и тепла помещении

До войны здесь работало около 700 человек, но когда бои достигли своего апогея в 2014 году, многие из них бежали в Россию или поехали искать лучшей судьбы в других местах в Украине.

«Некоторые из мужчин пошли на войну. Они поменяли бутылки на пули», – говорит Малеванная.

Падение наблюдается и по другим показателям. С начала войны винодельня выпускает от 10 до 12 млн бутылок вина в год; в 2013-м, как отмечает Малеванная, их было 19 млн. Экскурсии по винзаводу – некогда популярное развлечение для заезжих – привлекают все меньше людей. Отчасти это из-за того, что перестали ездить автобусы с туристами из Донецка, который теперь на неподконтрольной территории. Но прежде из-за того, что винзавод оказался в самом центре войны. Дегустационные залы, где провели ремонт незадолго до футбольного чемпионата УЕФА Евро-2012, который принимала Украины, сегодня стоят почти пустые.

С 2014 года винзавод Artwinery стал выпускать на 7 миллионов меньше бутылок в год, говорит ее гендиректор

Германия вместо России

Сокращение производства, меньше посетителей – и, как следствие, сокращение доходов, уменьшение ресурсной базы для обеспечения бесперебойной работы винзавода. «Поскольку мы в зоне конфликта, банки не дают нам кредитов», – поясняет Малеванная. По ее словам, из-за этого винзавод не в состоянии приобрести новое оборудование или модернизировать то, что есть. Но пока ее работникам удается справляться на старом оборудовании. Но главное, что на их продукцию все еще есть спрос за рубежом.

Юрий, работавший здесь с начала 90-х годов, демонстрирует мне карту, где видно, кто покупает продукцию Artwinery. Крошечные флажки в десятках городов в таких странах, как Австралия, Австрия, Азербайджан, Канада, Китай, Израиль, Швейцария, Великобритания. Германия – крупнейший заказчик, сейчас она взяла первенство над Россией, которая до войны была главным иностранным рынком.

«Кошмар» декоммунизации

Винзавод столкнулась еще и с другими проблемами. Вторжение России на территорию Крымского полуострова в 2014 году и дальнейшая аннексия нанесли сокрушительный удар не только Artwinery, но и всей винодельческой отрасли Украины.

Малеванная утверждает, что около 70% винограда на их завод завозили из Крыма. С его виноградников, искупанных в лучах летнего солнца и охлажденных бризом Черного моря, когда-то производили около 55% всего вина Украины, согласно отчету Euromonitor International, опубликованным в июне 2016 года.

Сегодня почти весь виноград завозят сюда из степной зоны Украины: теплых южных районов Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Виноград сорта Саперави поставляется из его родной Грузии.

Еще одним ударом для винзавода стал закон Украины о декоммунизации, поскольку обязал его изменить свое название. До февраля 2016 года город Бахмут назывался Артемовск – в честь русского революционера и союзника Сталина Федора Сергеева, более известного как «товарищ Артем». Памятник Сергееву, который стоял на одноименной центральной площади города, снесли более года назад.

Имея дело с тем, что Малеванная описывает как «политическое давление» со стороны Киева, прошлой осенью винзавод Artemivsk Winery был вынуждена изменить свое название на Artwinery. По словам гендиректора, для руководства ребрендинг стал «кошмаром».

«У нас есть 192 патентов в Европе, которые мы вынуждены изменить. Европейцы не поймут этого. Это как смерть для нас», – говорит она.

Крістофер Міллер, «Радио Свобода»