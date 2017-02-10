Рада приняла закон о службе в органах местного самоуправления с требованием по деполитизации. Главная

Верховная Рада Украины 9 февраля приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины №2489 «О службе в органах местного самоуправления». За это решение проголосовали 253 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По словам Зубко, этот законопроект очень важен, поскольку даст возможность привлекать компетентных лиц к работе в органах местного самоуправления, эти лица будут избираться на конкурсной основе и будут получать достойную оплату труда. «Это логическое продолжение реформирования государственной службы», – заявил депутатам перед голосованием за законопроект вице-премьер.

Как он отметил, принятие этого законопроекта – реальная возможность Украине присоединиться к выполнению Европейской Хартии местного самоуправления.

Целью данного законопроекта является установление новых правовых и организационных основ службы в органах местного самоуправления как профессиональной и политически беспристрастной деятельности на благо государства и общества, а также для обеспечения реализации гражданами Украины права равного доступа к службе в органах местного самоуправления.

Принятым проектом закона предусматривается создание правовых предпосылок для:

повышения престижности службы в органах местного самоуправления;

урегулирования статуса служащего органа местного самоуправления;

равного доступа к службе в органах местного самоуправления исключительно на основе заслуг;

прозрачного принятия на службу в органы местного самоуправления;

стимулирования карьерного роста;

деполитизации;

новой модели оплаты труда, которая минимизирует субъективизм руководителя;

внедрения эффективного механизма предотвращения коррупции;

повышения уровня социальной и материальной защиты служащих.

Проект содержит ряд новелл, главными из которых являются: новый раздел должностей в органах местного самоуправления на категории; требования к политической беспристрастности служащих; требования к уровню профессиональной компетентности лица, которое претендует на занятие должности в органах местного самоуправления; порядок проведения конкурса; новеллы по оплате труда, премировании и поощрении.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят еще 23 апреля 2015 года.

Теперь, согласно процедуре, президент Украины должен подписать его и официально обнародовать или вернуть закон со своими замечаниями и предложениями в ВР для повторного рассмотрения.

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