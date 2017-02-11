Парламент принял закон о добровольном присоединении громад. Главная

Верховная Рада в ходе пленарного заседания 9 февраля поддержала закон №4772 о внесении изменений в законодательство о добровольном присоединении территориальных громад, передает «Интерфакс-Украина». За закон во втором чтении и в целом проголосовал 241 народный депутат.

Парламент дополнил закон о добровольном объединении громад, разделом II «порядок добровольного присоединения к объединенным территориальным громадам». Согласно этому разделу, право добровольно присоединиться к объединенной громаде имеет смежная сельская или поселковая громада, которая в соответствии с перспективным планом формирования территорий областных громад принадлежит к этой объединенной территориальной громаде.

Сельский или поселковый голова обеспечивает изучение предложения об инициировании добровольного присоединения и 30-дневное общественное обсуждение этого вопроса, после чего направляет его в соответствующий совет. После решения местного совета о присоединении сельский или поселковый голова отправляет предложение в сельский, поселковый, городской совет объединенной территориальной громады, к которой намерен присоединиться. Этот совет рассматривает предложение и принимает решение о согласии либо об отказе.

В законе устанавливается порядок подготовки проекта решения о добровольном присоединении, а также особенности прекращения полномочий сельских, поселковых советов и голов территориальной громады, которая присоединилась к объединенной территориальной громаде.

Ст.9 закона о добровольном объединении громад дополнена нормой о том, что Кабинет министров Украины может признать объединенную громаду способной, если количество населения такой громады составляет не менее половины количества населения территориальных громад, которые должны были войти в состав такой громады в соответствии с перспективным планом.

Если совет объединенной территориальной громады отказал в добровольном присоединении к ней другой громады, Кабмин может отменить решение о признании такой объединенной территориальной громады способной.

Данный документ в первом чтении был принят ВР 20 сентября 2016 года.