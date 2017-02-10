В Верховной Раде определили круг полномочий старосты. Главная

9 февраля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины №4110 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приобретения полномочий сельских, поселковых, городских голов». За это решение проголосовали 238 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

«Приобретение полномочий старост даст возможность непосредственного управления и добавления их в процесс принятия решений вместе с депутатами от избирательного округа. Законопроекты по децентрализации разработаны депутатским корпусом, поддержаны правительством, их сопровождает премьер-министр и поддерживает президент Украины», – обратился к народным депутатам перед голосованием вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Законопроект предусматривает, что приобретению полномочий сельским, поселковым, городским головой должна предшествовать его регистрация соответствующей территориальной избирательной комиссией.

Принятие предложенного законопроекта позволит урегулировать вопрос приобретения полномочий сельского, поселкового, городского головы и ограничит возможности совместительства должности главы громады с другими видами деятельности.

Также 9 февраля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины №4742 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно статуса старосты села, поселка)». За это решение проголосовал 271 народный депутат.

Зубко перед голосованием призвал народных депутатов поддержать все законопроекты по децентрализации, вынесенные на повестку дня.

«Законопроекты относительно приобретения полномочий старостами, по добровольному объединению, а также относительно службы в органах местного самоуправления являются на сегодня первоочередными для того, чтобы усилить способность местного самоуправления», – отметил вице-премьер-министр.

Законопроект более четко определяет статус старосты путем определения пространственных границ его деятельности, круг полномочий, оснований и порядка досрочного прекращения полномочий, гарантий деятельности и т. д.

В частности, в действующее законодательство вводится понятие «старостинский округ», границы которого совпадают с границами территории юрисдикции советов тех громад, которые объединились. Этим вводится повсеместность института старост в пределах объединенной территориальной громады, что является гарантией защиты прав и интересов жителей всех сел и поселков.

В первом чтении оба законопроекта были приняты в сентябре 2016 года.

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