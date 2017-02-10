Сервисные центры МВД начали выдавать международные водительские удостоверения. Главная

Сервисные центры МВД впервые в Украине начали выдавать международные водительские удостоверения. Получить такие права уже с 7 февраля можно в территориальных сервисных центрах. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.

Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД. Адреса всех сервисных центров МВД есть на официальном сайте Главного сервисного центра МВД Украины в разделе «Контакты».

Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Для получения (обмена) таких прав нужно предоставить документы:

оригинал удостоверения водителя;

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки представленных документов должностное лицо ТСЦ МВД сразу возвращает заявителю национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Выдача (обмен) международного водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов. Стоимость услуги составит 34 грн 16 коп. Международное водительское удостоверение без наличия национального недействительно.

СЦ в Донецкой и Луганской областях

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