Остап Бендер и сокровища «батьки Махно»: истории прифронтового Старобельска (Фото). Главная

Городок Старобельск Луганской области стоит на границе Слобожанщины и Донбасса. Заброшенные заводы сочетаются здесь с богатой 330-летней историей: здесь и столица советской Украины, и сокровища Нестора Махно, и Остап Бендер, и место национальной трагедии поляков.

От Старобельска до линии фронта – час езды. В 2014 году 30-тысячный райцентр одним из первых принял десятки тысяч переселенцев из неподконтрольной части Луганщины. Сюда же переехали Луганский национальный университет им Шевченко и областная библиотека им Горького.

Администрация города

Небольшой городок имеет несколько школ, стадион, элеватор, несколько церквей и бывший женский монастырь. Современный украинский писатель Сергей Жадан, который здесь родился, писал: «На улицах много песка и абрикосов, абрикосы падают в песок, их даже не подбирает никто, целые улицы, засыпанные абрикосами, так и смотришь, чтобы не наступить на них и не сделать больно».

Главная площадь города

В центре Старобельска советские символы – парк с мемориалом Великой Отечественной войны – переплелись с современными. С балкона на главную площадь города смотрит «батька Махно». Его армия в начале 20-х годов прошлого века несколько месяцев провела в Старобельске. После боя с Врангелем Махно поссорился с большевиками и бежал сначала со Старобельска, а затем и из Украины. По легенде, свою казну он спрятал в одном из подвалов города. Старобельчане не знают, где лежит золото и сколько его там, но памятник Махно установили.

Памятник Нестору Махно

«Гигант мысли и отец русской демократии» Киса Воробьянинов пристально охраняет ценные стулья. В 15-ти минутах ходьбы от него, у бывшей женской гимназии, стоит его друг Остап Бендер, у которого мальчик просит 5 копеек. Герои сатирических романов «Золотой теленок» и «Двенадцать стульев» появились в Старобельске – именно его считают прообразом Старгорода, где начинаются приключения персонажей Ильфа и Петрова. Они побывали здесь в командировке как корреспонденты московской газеты «Гудок».

Памятник Кисе Воробьянинову

Выцветший солдат возле парка культуры и отдыха указывает направление движения первого Старобельского партизанского революционного полка в 1918-1920 годах. «Боевой путь полка не слишком длинный и слишком запутанный, чтобы назвать его победным. По крайней мере, складывалось такое впечатление, что повстанцы их просто гоняли степями Левобережья, а уже потом из этого всего попытались сделать хронику революционной борьбы», – пишет Жадан в книге «Anarchy in the UKR».

Памятник солдату

Странное сочетание зеленого потрепанного вагончика с позолоченной шапкой с крестом можно увидеть сразу за памятником партизану. Сюда 10 лет назад местные детишки приходили играть на игровых автоматах, летали на игрушечных вертолетах и гоняли на машинках. Теперь сооружение стоит пустое, двери закрыли на цепь, а вход украшает табличка от православной церкви Киевского патриархата.

Вагончик с вывеской

Мало кто из местных знает, что парк культуры и отдыха разбили на месте еврейского кладбища. Немного говорят и о судьбе 4 тысяч интернированных и военнопленных польских офицеров, которых в 1939 году держали в лагере на территории женского монастыря. Почти всех большевики расстреляли в Харькове. Живыми остались больше двухсот.

«Для меня было неожиданностью, что в Польше, оказывается, многие знают о существовании этого самого Старобельска именно из-за этих офицеров. Так что особо не похвастаешься, откуда ты родом. Это все равно что хвастаться, что ты родом из окрестностей Бухенвальда, скажем», – пишет Жадан.

Парк культуры и отдыха

Старобельск был первым украинским городом, освобожденным от гитлеровцев во время наступления советских войск, поэтому несколько дней был столицей УССР – власти республики временно базировалась здесь.

Мемориал Второй мировой войны

В парке культуры можно увидеть башню «ХХI век», где много лет работал кинотеатр. На проекторе для местной молодежи крутили пиратские копии фильмов за 20 грн за сеанс. После скандала этот единственный в городе кинотеатр закрыли. Сейчас активисты хотят восстановить культурные заведения города. Многочисленные гранты и деньги из областного бюджета могут помочь не только возродить кинотеатр, но и отремонтировать летнюю концертную площадку в парке и Дом творчества.

«XXI век»

После начала войны на Донбассе город наполнился военными и техникой. На въезде в Старобельск появился блокпост, а в самом городе – многочисленные укрепления. Военные заняли незаселенные дома.

Бывший ресторан «Украина»

В Старобельске есть катакомбы. Крупнейшие из них соединяют церкви и женский монастырь. Один из ходов начинался в монастыре и вел к реке Айдар. И до сих пор у подвесного моста можно увидеть полуразрушенное кирпичное здание, вход в которое давно замуровали, чтобы избежать непрошеных гостей. Кто построил эти подземные ходы, неизвестно.

Подвесной мост

Дарья Проказа, Радио Свобода