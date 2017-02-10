На ВНО-2017 уже зарегистрировались 65 тыс. человек. Главная

На внешнее независимое оценивание уже зарегистрировались 65 тыс. человек. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.
В этом году в Украинском центре оценивания качества образования ожидают 300 тыс. участников внешнего независимого оценивания.
«Если в первый день мы имели 10 тыс. сформированных карточек на регистрацию, то на сегодняшний день их уже 65 тыс. Более того, региональные центры уже начали получать соответствующие документы для непосредственной регистрации участников», – отметил Карандий.
По его словам, особенность ВНО-2017 заключается в том, что в этом году был изменен формат выбора предметов. Результаты ВНО для выпускников школ в этом году будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации.
На ВНО выносится 12 предметов. Каждому участнику ВНО предоставляется право выбрать 4 предмета. Украинский язык и литература для выпускника школы или выпускника прошлого года является обязательным предметом. На второй позиции для выпускника школы обязательно должны стоять или история Украины, или математика. На третьей позиции будет предмет по выбору самого участника, который не попал на первые 2 позиции.
Также Карандий напомнил, что для жителей неподконтрольных территорий была создана упрощенная процедура регистрации. То есть, такие лица могут зарегистрироваться в основной период – с 6 февраля по 17 марта, и в дополнительный период, который приходится на май.
Фото: Укринформ
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