В Доброполье из-за скользких тротуаров травмировались более 100 человек. Новости

В Доброполье, как и в большинстве населенных пунктов Донетчины, из-за гололеда увеличилось количество жителей, обращающихся в больницы с травмами.

В поликлиническом отделении Добропольской больницы интенсивного лечения сообщили, что в январе с травмами обратились 266 человек, из них 121 рассказал, что повреждения получены на улице (в том числе пострадали 5 детей). За первую неделю февраля вне помещений травмировалось 36 человек (в том числе 2 детей).

Борьба с гололедом пока оказывается не в пользу коммунальщиков: песок сдувает ветром.

Источник: ДДК

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