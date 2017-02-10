Украинцы массово устанавливают многозонные счетчики учета электроэнергии. Новости

В 2016 году украинцы установили 153 тыс. многозонных счетчиков учета электроэнергии, которые позволяют потребителю вести учет электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток. Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк, сообщает «U-news».

По данным НКРЭКУ, благодаря упрощенному порядку подключения, с августа 2016 года темпы роста новых подключений составили 65%. Если в августе 2016 года украинцы в месяц устанавливали 10,5 тыс. таких счетчиков, то в ноябре и декабре 2016 года установили по 18,8 тыс. Всего в Украине 400 тыс. бытовых потребителей используют зонные счетчики учета электроэнергии.

Благодаря двухзонным счетчикам бытовые потребители могут покупать электроэнергию с 7:00 до 23:00 по обычному тарифу, а с 23:00 до 7:00 – за 50% тарифа.

С трехзонным с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 тариф выше обычного на 50%; с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – обычный тариф; с 23:00 до 07:00 – 40% тарифа.

По оценке НКРЭКУ, наиболее выгодно поменять счетчик и тариф горожанам с уровнем месячного потребления 500 кВт*ч и выше. У таких потребителей установка счетчика окупится за 10,5 месяцев. А в квартире с потреблением от 250 кВт*ч – за полтора года.

Еще быстрее окупится счетчик в частном доме с большим потреблением: для домов с потреблением от 1000 кВт*ч – за 11,5 месяцев, а для домов с потреблением от 1500 кВт*ч – за 7,5 месяцев. В среднем экономия в счетах за электроэнергию должна составить около 25%.

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