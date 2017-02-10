Блокирование железной дороги на Донбассе нанесло убытков на 40 млн, – «Укрзализныця». Главная

Общие убытки от блокирования железной дороги на Донбассе уже превысили 40 млн гривен. Об этом, как пишет «Экономическая правда», говорится в пресс-релизе «Укрзализныци».

Как отмечается, убытки от блокирования парного пути перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которое продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн гривен.

«Сумма нанесенного убытка от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов – Светланов, которые продолжаются с 25 января, составила, по состоянию на 7 февраля – 8,4 млн гривен», – сообщает пресс-служба.

«"Укрзализныця" призывает компетентные органы способствовать разблокированию движения поездов на двух перегонах на Донбассе и возмещению убытков виновными лицами», – говорится в сообщении.

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