Донбасс с рабочим визитом посетит глава литовского МИДа. Новости

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко и глава Министерства иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс едут на Донбасс с рабочим визитом. Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

«Встретилась с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом. Поблагодарила за твердую позицию Литвы в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», – написала Геращенко.

Также она сообщила, что в рамках встречи, которая состоялась 9 февраля, политики обсудили гуманитарную ситуацию и вопрос с безопасностью на Донбассе.

Чтобы лично оценить политику безопасности и гуманитарную ситуацию, которая сложилась в регионе, Ирина Геращенко вместе с главой литовского МИДа сегодня, 10 февраля, приедут на Донбасс.

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