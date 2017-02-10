В Украине снизили нормативы на газ для населения. Насколько сократят субсидии (Инфографика). Главная

Норматив потребления газа в Украине всего за несколько лет сократили с 11 до 5,5 кубометров на один квадратный метр. Новый норматив – 5 кубометров газа на квадратный метр – вступит в силу уже в мае этого года. Такое решение несколько дней назад принял Кабинет министров Украины, сообщает «Сегодня.ua».

Сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне «коммунальную скидку» будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни. В квартире такой же площадью с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

Пересмотр нормативов позволит государству сэкономить на субсидиях, уверен директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентин Землянский. По подсчетам Минсоцполитики, в следующем отопительном сезоне субсидии оформят 9 из 15 миллионов украинских семей. На «коммунальную скидку» в бюджете страны на этот год предусмотрен 51 миллиард гривен. «Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами», – сказал изданию Валентин Землянский.

Глава Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук поясняет: норматив показывают, сколько в среднем украинцы тратят ресурсов на обогрев квадратного метра жилья. Правительству, уверен эксперт, перед тем, как сокращать норматив, нужно было показать расчеты: насколько и почему сократилось потребление.

«Определенная логика в таком решении есть. Норма – приблизительный расчет того, сколько один человек может тратить воды, электроэнергии, газа, тепла. Этот норматив формируется на основе расчетов, которые подают поставщики тепла, эти подсчеты подтверждает национальный регулятор. Но правительство должно было объяснить, почему сокращают нормы, показать расчеты», – говорит эксперт.