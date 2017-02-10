Медицинская реформа. Какое лечение и медуслуги хотят предоставлять бесплатно. Главная

Реформа медицины вот-вот стартует. Минздрав представил проект из списка бесплатных медуслуг, которыми сможет воспользоваться каждый украинец. Остальные услуги станут платными. Сейчас проект гарантированного пакета услуг — на обсуждении врачей до июня, после его должен утвердить Кабмин, пишет «Сегодня».

20 пунктов. Суть реформы, начало которой Минздрав запланировал на этот год, заключается в принципе «деньги идут за пациентом». То есть бюджетные средства перестанут выделяться на больницу в целом и будут привязаны к количеству пациентов того или иного врача. Самое главное, что поменяется, — каждый украинец сможет заключить контракт с любым понравившимся ему терапевтом или педиатром, независимо от места жительства. Врач, число договоров которого ограничено двумя тысячами, будет получать 288 грн в год на пациента. По расчетам Минздрава, эта сумма должна покрыть 20 позиций пакета гарантированных услуг.

Среди них — оказание медпомощи пациентам в неотложном состоянии и самый обыкновенный медосмотр. Кроме того, на терапевтах и семейных врачах теперь мониторинг состояния пациентов, болеющих социально опасными заболеваниями (гепатит, туберкулез, ВИЧ), а также консультации о здоровом образе жизни. Будут они ставить в известность своих клиентов и о национальных скрининговых программах. Среди последних в списке МЗ оказались тесты на сахарный диабет, рак шейки матки и молочной железы, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания. Добавим также, что теперь «первичка» должна вести беременности без осложнений и пациентов с психическими расстройствами. Наконец, в гарантированный список услуг попали, опять же, 20 разных анализов. Помимо общих анализов крови, мочи и кала, можно будет узнать уровень холестерина, кальция и глюкозы в организме. Также можно будет бесплатно сделать ЭКГ и флюорографию. Несмотря на тот факт, что представленным документам еще предстоит пройти общественные слушания и анализ независимых экспертов, в министерстве нам признались, что списки окончательно хотят утвердить уже к июню.

Смогут ли врачи? В комитете ВР по здравоохранению инициативы МЗ критикуют. Так, нардеп и экс-министр здравоохранения Олег Мусий рассказал нам, что члены комитета пока так и не видели документов, обосновывающих составленный перечень услуг. Критично он оценил и прописанные в нем позиции, назвав их декларативными. Вместе с тем медицинский эксперт фонда «Возрождение» Елена Кучерук списком осталась довольна: «Спектр услуг я бы назвала замечательным. Там есть и пункты по координации с другими ступенями здравоохранения, плюс в "первичку" передали очень важные вещи, которых раньше не было — беременность без осложнений, наблюдение больных с психическими расстройствами, назначение наркотических препаратов». По ее словам, начнется нехватка специалистов широкого профиля и будет дефицит кадров. «Нужно будет проводить тренинги и курсы. Потому что для того, чтобы вести беременности и пациентов с психологическими отклонениями, все-таки нужна специализация. И это потребует от врачей дополнительного обучения», — говорит Кучерук.

Медреформа: сроки и декларация. Вместе со списком услуг первого звена медицины эксперты Минздрава также утвердили глобальный график реформы и представили образец типового договора пациента с врачом. Новую модель финансирования, для которой будет создан спецфонд накопления бюджетных средств, который будет называться «Национальная служба здоровья», обещают закончить к марту. Электронный реестр пациентов запустят в мае. При этом подготовить почву подобных решений для второго (специализированный) и третьего (высокоспециализированный) уровней медицины обещают к концу года. Внедрять эти уровни в МЗ планируют в 2018 году.

Что же касается декларации (именно так предварительно будет называться контракт с врачом), то специалист в нем должен указать свои паспортные данные и место работы. При этом организация (напомним, это может быть как государственная больница, так и частная клиника или даже ФЛП) должна предоставить данные учетной карточки налогоплательщика и информацию о лицензии. Он пациента же потребуют только согласие на сбор его медицинских данных.