Ситуация в пунктах пропуска 10 февраля. Главная

Сегодня утром, 10 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 15,7 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 3925 человек и 630 транспортных средств;

«Марьинка» – 3985 человек и 865 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3565 человек и 910 транспортных средств;

«Гнутово» – 2340 человек и 596 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 1850 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/120;

«Марьинка» – 120/100;

«Новотроицкое» – 30/50;

«Гнутово» – 60/25.

Фото: business.ua