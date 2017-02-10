Ситуация в пунктах пропуска 10 февраля. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска 10 февраля

10.02.17 08:59 dnews.dn.ua Новости 9

Ситуация в пунктах пропуска 10 февраля

Сегодня утром, 10 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 15,7 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 3925 человек и 630 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 3985 человек и 865 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 3565 человек и 910 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2340 человек и 596 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 1850 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 70/120;
  • «Марьинка» – 120/100;
  • «Новотроицкое» – 30/50;
  • «Гнутово» – 60/25.

Фото: business.ua

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