Ситуация в пунктах пропуска 10 февраля. Главная

Сегодня утром, 10 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 15,7 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:
- «Майорское» – 3925 человек и 630 транспортных средств;
- «Марьинка» – 3985 человек и 865 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 3565 человек и 910 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2340 человек и 596 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 1850 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 70/120;
- «Марьинка» – 120/100;
- «Новотроицкое» – 30/50;
- «Гнутово» – 60/25.
Фото: business.ua
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