Сводка из зоны АТО за 9 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 61 раз открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 10 февраля сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял урочище Шаров Кут, населенные пункты Лобачево, Новоалександровка и Новозвановка. БТР вел огонь по Водяному.

На мариупольском направлении из минометов обстреляны Водяное и Павлополь, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинка, Гнутово, Лебединское, Водяное, район Широкино обстреляла БМП противника.

На донецком направлении из минометов различных калибров противник обстреливал Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По позициям сил АТО в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника.

На момент публикации «ДНР» не обнародовала свою версию ситуации на линии разграничений.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции "ЛНР". Район села Калиново был обстрелян 4 раза, силовики применяли АГС, СПГ и стрелковое оружие, дважды были обстреляны из АГС и РПГ позиции в Логвиново. Обстрелам также подверглись позиции в районе сел Калиновка, Нижнее Лозовое, Красный Яр, Желтое и Лозовое. Силовики применяли минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы ГП-25 и стрелковое оружие.