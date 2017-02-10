Блокаду железной дороги в Бахмуте хотят перенести. Новости

Блокаду железной дороги в районе Бахмута (Донецкая обл.) хотят перенести ближе к линии фронта. Об этом представители штаба блокады договорились с представителями общественности Бахмута, сообщается на странице штаба в Facebook.
Во время общественных слушаний, которые состоялись в Бахмуте 8 февраля, между представителями штаба блокады и общественностью города была достигнута договоренность, согласно которой в ближайшее время место блокады будет перемещено на несколько километров ближе к линии разграничения.
«На данный момент ведутся подготовительные работы», – говорится в сообщении.
По словам представителей штаба, изначально точка блокады планировалась на станции Курдюмовка. Однако установить там блокаду помешали полицейские. Поэтому участники блокады обосновались на железнодорожном переезде в Бахмуте. Маневровым тепловозом заблокирован четный путь, по нечетному в Курдюмовку и обратно ходит пригородная электричка.
Кроме того, возле поселка Зеленополье (рядом с Курдюмовкой, подконтрольная территория) находится карьер по добыче глины, маршрут вывоза которой проходит через станцию Бахмут.
Тем не менее, перенести пост блокады в Курдюмовку участники блокады отказываются. «Перемещение редута на станцию Курдюмовка (ближе к линии разграничения) на данный момент невозможно из-за периодических обстрелов прилегающих к станции районов», – отмечается в сообщении. Поэтому блокирующие оставили в Курдюмовке наблюдательный пункт, а сами находятся в Бахмуте.
В свою очередь, «Укрзализныця» официально сообщила, что убытки от блокировки четного пути перегона «Курдюмовка – Бахмут» на 484 км, поезда №4852 и локомотива уже превысили 33 млн грн. Движение осуществляется только по нечетному пути перегона. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.
Источник: Вечерний Бахмут
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