Минские соглашения можно переписать, – Тука. Главная

Минские соглашения можно переписать, как и искать другие площадки и форматы переговоров с Россией. Но делать это нужно только после того, как у Украины точно будет альтернатива. Об этом в беседе с «Сегодня.ua» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя приближающуюся годовщину подписания вторых Минских соглашений.

«За эти два года Минские соглашения вообще не удалось имплементировать. Потому что первый пункт – это безопасность. Без первого пункта разговаривать о втором, третьем, двадцать пятом – это нелогично. В то же время, я так не считаю, что Минские соглашения нельзя переписать. С моей точки зрения они, к сожалению (или это было сделано намеренно, или случайно, не знаю), выписаны таким образом, что не имеют единой трактовки. И в этом – огромнейшая проблема, потому что каждая из сторон трактует их по-своему. Поэтому я, к примеру, вполне допускаю, что их можно и переписать. Возможно, стоит, об этом тоже много говорят, строить другие площадки. Но только после того, как будет построена какая-то альтернатива, можно отказываться от существующей пока единственной площадки для переговоров. Прежде чем уничтожить, нужно сначала что-то построить», – считает Тука.