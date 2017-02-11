В Мариуполе решили оптимизировать городские маршруты обществнного транспорта. Новости

В Мариуполе с 15 февраля произойдут изменения в движении городских транспортных маршрутов коммунального автотранспорта: заработают новые, дублирующие прекратят работу. Об этом рассказал рассказал начальник департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

На улицы города вскоре выедут новые современные автобусы, полученные в конце 2016 года.

По маршруту № 15 будут курсировать 12 автобусов, которые будут двигаться с МКР «Восточный» через пр. Ленинградский, Набережную, автовокзал, пр. Металлургов, пр. Мира, АС-2, «ПортСити» и 23 МКР. «Это самый длинный и востребованный маршрут в Мариуполе. Протяженность его более 20 км. Время движения от начальной до конечной остановки 70 минут», – отметил Клат.

Также по маршруту №15 продлят до 23 МКР движение троллейбусов. На этом маршруте будет работать 13 единиц транспорта.

В связи с тем, что 15-ый маршрут будет частично дублировать движение другого коммунального транспорта, принято решение отменить троллейбусы № 6 и 9.

11-ый троллейбус изменит свой маршрут. Теперь он будет ходить с 17 МКР до ж/д вокзала.

Все эти изменения в движении маршрутов вступят в силу с 15 февраля.

По словам Василия Клата, на 2017 год возложены большие планы – значительное пополнение автопарка МТТУ. Также власти планируют сделать общественный коммунальный транспорт конкурентоспособным по отношению к частным перевозкам.

Себестоимость проезда в коммунальном транспорте на одного человека, как отметил начальник департамента транспорта и связи, в электротранспорте превышает 6 грн, а в автобусе – 9,30 грн за одну поездку. Обусловлено это ростом цен на топливо, электроэнергию, повышением заработной платы, а также затратами на содержание и модернизацию.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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