Украина может отказаться от антрацита из Донбасса, – Насалик. Главная

В Украине есть достаточно ресурсов для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, которое поступает из Донбасса, в случае принятия соответствующего политического решения. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала «1+1».
«Если будет принято политическое решение и на уровне государства скажут, блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы», – сообщил министр.
Однако он также отметил, что в случае отказа придется найти порядка 15 млрд дополнительных средств.
«Надо понять сразу, это 15 миллиардов дополнительных средств, и мы должны понять, что эти 15 миллиардов... за чей счет бал будет», – сказал Насалик.
Со слов министра, эти 15 млрд лягут на плечи экономики и потребителей.
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