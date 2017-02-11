На Луганщине с начала года растет популярность услуги «брак за сутки»: зарегистрировано 90 пар. Главная

В Луганской области в прошлом году было зарегистрировано 3781 брак. 490 будущих супругов за пять предыдущих месяцев выбрали проект «Брак за сутки», оформив отношения в день подачи заявления не дожидаясь месячного срока. В январе 2017 года таких пар уже было 90.
Воспользоваться услугой «Брак за сутки» на Луганщине можно пока только в Северодонецке.
Также в Северодонецке в системе ЗАГС организована предварительная интернет-запись. «Услугами на прием в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния только за 2016 год по предварительной электронной записи воспользовались 579 человек», – рассказала заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Луганской области по вопросам государственной регистрации Элина Стельмах.
Реализация услуг по предварительной электронной записи, по ее словам, дает людям возможность записи в любой отдел ЗАГС по любым вопросам в удобное для гражданина время.
Сейчас на подконтрольной украинской власти территории фактически работают 22 ЗАГСа. За прошлый год в них зарегистрировано 6509 актовых записей о рождении, 14099 – о смерти. Особенный рост отмечается в отношении восстановления актовых записей (644 против 155 в 2015 году). По словам Стельмах, увеличение данного показателя обусловлено необходимостью восстанавливать актовые записи с целью получения документов, исправления ошибок в актовых записях, которые остались на неподконтрольной украинской власти территории.
Источник: Восточное партнерство
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