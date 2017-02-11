Рада утвердила новые начисления детям при утере кормильца. Главная

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 4668 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления помощи на детей умершего кормильца. Поддержал такую инициативу 231 нардеп. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, передает «112.ua».

«Оказать государственную социальную помощь на детей умершего кормильца, не имевшего на день смерти страхового стажа, который был бы необходим для назначения ему пенсии по третьей группе инвалидности. Назначить пособие со дня, следующего за днем смерти, и выплачивать до 18 лет ребенка, а если тот учится – до 23 лет. Выплачивать пособие независимо от дохода семьи в размере на одного ребенка – 100% прожиточного минимума, на двух – 120%, на трех и более – 150%. В случае если ребенок является инвалидом, платить и пенсию по инвалидности, и пособие по потере кормильца», – напомнила суть законопроекта Денисова.

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