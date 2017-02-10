В Краматорске на треть подорожает вода. Новости

Плата за водоснабжение и водоотведение увеличилась на треть по сравнению с действующими тарифами. Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) 24 января 2017 года.

В Краматорске для потребителей в многоквартирных домах установлены следующие тарифы:

на услугу централизованного водоснабжения – 10,428 грн за 1 куб. м. с НДС,

на услугу централизованного водоотведения – 7,344 грн за 1 куб. м. с НДС.

В сумме горожанам придется оплачивать по 17,772 грн за каждый кубометр воды. Рост тарифа составляет 29,3%.

Предыдущий пересмотр платы за потребленную воду был в Краматорске год назад – с 16 февраля 2016 года жители города начали платить по 13,75 грн. за 1 куб. м. «Данный тариф на воду, который существовал в Краматорске, не покрывает себестоимость услуги. Поэтому было решено пересчитать тарифы до экономически обоснованных, которые как раз и будут введены с нового года», – объяснил Александр Спильчак.

Кроме того, по словам Спильчака, поставщик технической воды компания «Вода Донбасса», потребовала увеличить ежемесячные платежи на 400 тыс. грн. В противном случае будет сокращена подача воды на город. «Что происходит при падении давления в сети, мы могли наблюдать на протяжении прошлого лета. Увеличить платежи за счет собственных средств мы не в состоянии из-за низкого тарифа, который даже не покрывает себестоимость. Поэтому в 2016 году предприятию пришлось обращаться в Краматорский горсовет за финансовой поддержкой», – напомнил директор водоканала.

Александр Спильчак также отметил, что в Краматорске, даже после очередного повышения, будут самые низкие тарифы на воду, если сравнивать с другими городами Донецкой области. Директор привел в пример такие города как Дружковку, Славянск, Константиновку, тарифы в которых значительно выше.

Даже по старым тарифам краматорчане не оплачивали услугу в полном объеме. По данным КПП «Краматорский водоканал», по состоянию на 31 января 2017 года уровень оплаты населением составил 85%. «Не произведены расчеты за услуги по водоснабжению и водоотведению в сумме 500,0 тыс. грн, что не позволяет нашему предприятию в нормальном режиме выполнять свои обязательства по обеспечению всех районов города питьевой водой», – говорится в сообщении на сайте предприятия.

Источник: АКМЦ