За сутки в прифронтовой Авдеевке ранены двое мирных жителей. Главная

9 февраля представители незаконных вооруженных формирований нанесли очередной удар по старой части Авдеевки. Пострадали ул. Соборная и Тургенева. Осколочные ранения получили двое мужчин 1967 и 1957 годов рождения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«В момент обстрела один из пострадавших – 49-летний местный житель находился в своем дворе по ул. Соборной, с ранениями руки и лопатки его госпитализировали в городскую больницу. Другой 60-летний мужчина проезжал мимо на велосипеде, когда его задело осколком от снаряда, который взорвался неподалеку. Он также доставлен в местную больницу, медики констатировали у него осколочное ранение левой лобной доли», – сообщили правоохранители.

Кроме того, разрушениям подверглись дома 12 и 14 по ул. Тургенева.