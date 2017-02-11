«ЛНР» оплатила Украине еще 4 млн грн долга за воду. Главная

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«ЛНР» оплатила Украине еще 4 млн грн долга за воду

11.02.17 19:11 dnews.dn.ua Новости 88

«ЛНР» оплатила Украине еще 4 млн грн долга за воду

6 и 8 февраля 2017 года Коммунальное предприятие «Попаснянский водоканал» (Попасная, Луганская обл.) получило в целом 4 млн грн за водоснабжение неподконтрольной Украине территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так, 6 и 8 февраля КП «Попаснянский водоканал» было уплачено по 2 млн грн за водоснабжение «ЛНР», средства поступили на счет КП за потребленную населением воду в январе 2017 года.

Оплата за водоснабжение с неподконтрольных территорий осуществляется по механизму, согласованному во время заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В министерстве подчеркивают, что расчеты произведены на подконтрольную правительству Украины территории. В расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной правительству территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

Напомним, основная часть воды в «ЛНР» подается с КП «Попаснянский водоканал», которое находится на ПКТ* Луганской области. При этом 90% из вырабатываемых водоканалом объемов воды поставляется именно на НКТ*. Так, западная фильтровальная станция (ЗФС) в районе Лисичанска подает воду на НКТ – Стаханов (Кадиевка), Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч (Хрустальный), Антрацит и Алчевск. Петровский водозабор в Станично-Луганском районе обеспечивает водой ряд жилых массивов Луганска (НКТ).

С 2015 года у КП «Попаснянский водоканал» скопился долг в 121 млн грн перед энергопоставляющей компанией ООО «Луганское энергетическое объединение» из-за непоступления денег за поставляемые услуги из «ЛНР». Задолженность же «ЛНР» перед ЛЭО за электроэнергию по состоянию на 1 ноября составляет почти 5 млрд грн.

«Власти ЛНР» сообщали, что подписали с Украиной договор об оплате услуг водоснабжения и обязались платить по нему, но проплаты так и не прошли. Международный Комитет Красного Креста оплатил долг «ЛНР» за октябрь и ноябрь, но заявил, что прекращает дальнейшую оплату с 1 декабря 2016 года. В результате 1 декабря Украина приостановила подачу воды с Петровского водозабора. А на 7 декабря была анонсирована полная остановка деятельности КП «Попаснянский районный водоканал», что приведет к отключению 1,2 млн абонентов на НКТ и 30 тыс. абонентов на ПКТ.

После этого представители «ЛНР» подтвердили, что признают долг и готовы его оплачивать, необходимо только договориться о самом механизме передачи денег. 21 декабря Украина заявила, что для этих расчетов создано предприятие-прокладка «Источник новой жизни», однако «ЛНР» долгое время не подписывала договор.

6 января 2017 года КП «Попаснянский водоканал» получил от «ЛНР» первую часть долга в сумме 10,5 млн грн. При этом чиновники умалчивают, через какое именно предприятие были проведены средства.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория

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