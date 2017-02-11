«ЛНР» оплатила Украине еще 4 млн грн долга за воду. Главная

6 и 8 февраля 2017 года Коммунальное предприятие «Попаснянский водоканал» (Попасная, Луганская обл.) получило в целом 4 млн грн за водоснабжение неподконтрольной Украине территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так, 6 и 8 февраля КП «Попаснянский водоканал» было уплачено по 2 млн грн за водоснабжение «ЛНР», средства поступили на счет КП за потребленную населением воду в январе 2017 года.

Оплата за водоснабжение с неподконтрольных территорий осуществляется по механизму, согласованному во время заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В министерстве подчеркивают, что расчеты произведены на подконтрольную правительству Украины территории. В расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной правительству территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

Напомним, основная часть воды в «ЛНР» подается с КП «Попаснянский водоканал», которое находится на ПКТ* Луганской области. При этом 90% из вырабатываемых водоканалом объемов воды поставляется именно на НКТ*. Так, западная фильтровальная станция (ЗФС) в районе Лисичанска подает воду на НКТ – Стаханов (Кадиевка), Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч (Хрустальный), Антрацит и Алчевск. Петровский водозабор в Станично-Луганском районе обеспечивает водой ряд жилых массивов Луганска (НКТ).