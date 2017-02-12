Главой полиции Авдеевки назначен глава полиции Покровска. Новости

На должность начальника Авдеевского отделения полиции назначен подполковник полиции Андрей Епур. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

До нового назначения Епур работал первым заместителем начальника Покровского отдела полиции.

Новый начальник Авдеевского отделения полиции имеет звание подполковника полиции, свою службу в правоохранительных органах начал в 1992 году. На протяжении 24 лет службы работал на должностях от оперуполномоченного уголовного розыска до первого заместителя начальника Покровского отдела полиции.

Сейчас новому руководителю полиции Авдеевки доверено организовать работу на должном уровне и добиться того, чтобы местные жители чувствовали надежную защиту и всестороннюю поддержку правоохранителей.

Фото Покровского отдела полиции