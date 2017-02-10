Сегодня в Донецке прощаются с «Гиви» (Фото). Новости

Сегодня в неподконтрольном украинским властям Донецке хоронят Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Церемония прощания проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Гроб с покойным установлен в холле.
В соцсетях сообщают, что на прощание с «Гиви» по «разнарядке» согнали бюджетников и молодежь. Для участия в похоронной церемонии студентов вузов освобождают от пар, а руководство школ обязали отправить делегации из семи человек.
Из-за похорон в центре Донецка перекрыто дорожное движение. Улицы патрулируют усиленные наряды представителей незаконных вооруженных формирований. Город увешан баннерами с изображением Толстых.
Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждает, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.
Источник: Вчасно
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