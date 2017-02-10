2 года назад Краматорск был обстрелян из «Смерча»: 17 человек погибли (Фото). Новости

Жители Краматорска (Донецкая обл.) вспоминают трагические события 10 февраля 2015 года. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и воспоминаниями о тех страшных событиях.

Примерно в 12:30 10 февраля 2015 года по аэродрому и жилым кварталам города был нанесен удар из РСЗО «Смерч». Тогда по Краматорску было выпущено 32 ракеты из реактивных систем залпового огня. 18 ракет упали в районе штаба АТО, а 14 – в жилых кварталах.

В результате обстрела пострадали военнослужащие, пограничники, работники милиции, мирные жители. 17 человек погибли, более 60 получили ранения разной степени тяжести.

«Два года назад услышал за окном звук, похожий на винтовой самолет. В то время были не диковинкой учения военных, звуки которых хорошо были слышны в центре города, а вот летающих над городом самолетов не видели давно. На улице стоял народ и смотрел в пустое небо, подняв головы и щурясь. Но никто ничего не видел. Через несколько минут в соцсетях начали появляться сообщения, что Краматорск обстрелян, на улицах лежат убитые горожане. Большинство не верило в это и говорили: не поднимайте панику, не вбрасывайте фейки! Количество тревожных сообщений росли с каждой минутой, начали появляться фото и видео. Чувства страха сначала почему-то не было, но где-то через час осознал – вдруг будет повторный обстрел? Стало жутко и захотелось укрыться, спрятаться... После обстрела наша семья несколько недель старалась поменьше бывать на улице, несколько месяцев не выпускали ребенка на улицу играть. Хорошо, что в тот день школы были первый день на карантине, и на улицах было значительно меньше детей», – делится воспоминаниями краматорчанин Дмитрий.

«Осколок от кассеты "Смерч" пробил окно в спальни моей дочери. Кассета разорвалась в центре детской площадки в моем дворе. Благодаря случаю здесь никто не пострадал. Это случилось за секунды, это случилось неожиданно», – рассказывает местный житель Сергей.

«Два года назад как раз в этот день я забрала дочь из Донецка. А по приезду в Краматорск город был обстрелян. Почти два года понадобилось, чтобы дочь перестала думать, что тот обстрел "привезла" она», – говорит переселенка из Донецка Елена.

В память о краматорчанах, погибших от обстрелов, в прошлом году в Сквере героев заложили камень – на месте будущей часовни. За это время успели сделать проект сооружения, строительные работы обещают начать с наступлением тепла в этом году, сообщил городской голова Краматорска, который пришел возложить цветы к закладному камню.

Официальный митинг в городе не проходил, люди приносят цветы с самого утра. Но большинство все же собрались к памятным 12:30, когда начался обстрел. Погибших жителей Краматорска почтили общегородской минутой молчания. В знак памяти водители коммунального транспорта прогудели в клаксоны.

Фото: пользователи соцсетей, из блога фотографа Артема Гетьмана, СМИ