Евросоюз разблокировал второй транш в 600 млн евро для Украины, – Юнкер (Обновлено). Новости

Евросоюз решил выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом, как пишет «Укринформ», сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по результатам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сегодня, 10 февраля, в Брюсселе.

«В связи с тем, что правительство Украины подало в парламент законопроект по запрету экспорта древесины (об отмене запрета на экспорт леса-кругляка – ред.), мы решили выделить 600 млн евро, которые ожидает Украина. Это будет сделано в течение следующих нескольких недель», – заявил президент Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что украинцы, внедряя амбициозные реформы, должны получать преимущества от ЕС.

В свою очередь Гройсман отметил, что выделение второго транша от ЕС положительно повлияет на макрофинансовую стабильность в Украине.

«Господин президент Еврокомиссии принял решение о том, чтобы выделить Украине в ближайшие несколько недель макрофинансовую поддержку в размере 600 млн евро, а это свыше 18 млрд грн. Для нас это чрезвычайно ощутимая поддержка в таких непростых условиях», – сказал Гройсман.

Он заверил, что средства будут направлены в государственный бюджет и это положительно повлияет на макроэкономическую стабильность страны.

Гройсман также отметил, что сегодняшние переговоры с президентом Европейской комиссии считает успешными и эффективными.