Из-за блокады Донбасса украинцы рискуют остаться без света. Главная

Уже несколько недель группа активистов в камуфляже, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар», блокирует железнодорожные пути, по которым в Украину из неподконтрольных территорий Донбасса поступает уголь антрацитовой группы. В результате, как заявляют эксперты, украинская энергосистема оказалась под угрозой. На днях в парламенте представили законопроект «О временно оккупированной территории», принятие которого, уверен советник министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак, поставит под удар промышленные предприятия на подконтрольной Украине территории Донбасса и может привести к энергетическому коллапсу. Эксперт уверен: из-за полной блокады неподконтрольных территорий под ударом окажется Мариуполь и другие украинские города. Об этом пишет «Сегодня.ua»

Блокада ударит по энергобалансу Украины

На неподконтрольной Украине территории добывают стратегически важный для энергетической системы страны уголь антрацитовой группы. Он добывается только в Донбасском бассейне, рассказывает секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Если блокаду не прекратить, энергобаланс страны окажется под угрозой – именно от этого угля зависят все украинская теплогенерация.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Один из авторов законопроекта «О временно оккупированной территории» нардеп Игорь Луценко на вопрос о том, какие могут быть последствия блокады т.н. «республик» для энергетической системы страны и тарифов на электроэнергию, говорит: «Дело не так в стоимости угля, а в маневренных возможностях наших тепловых электростанций. Там важна теория электротока. И мне очень сложно не как специалисту это оценить». При этом парламентарий отмечает, что виновато правительство, которое не решило проблему «маневренных мощностей» раньше.

Мариуполь может остаться без воды и света

Линии электропередач, система водоснабжения и другие коммуникации – общие как для подконтрольной Украине территории, так и т.н. «республик». Так, по словам Юрия Гримчака, если оставить Донецк без воды – пострадают также и жители Мариуполя. Вода из Северского Донца поступает в Мариуполь через Славянск и Донецк. Если законопроект «О временно оккупированной территории примут» и Украина объявит полную блокаду т.н. «республикам», без воды могут остаться сотни тысяч украинцев с обеих сторон линии разграничения.

«То, что происходило в Авдеевке неделю назад – микроблокада со стороны террористов. Они перебили линию электропередач и остановили Авдеевский коксохим. Если бы это произошло в момент, когда у нас уже был принят закон "О временно оккупированной территории", получать электроэнергию с оккупированной территории было бы запрещено. Тогда мы должны были бы сами подорвать ЛЭП, который поставляют электроэнергию с той стороны», – рассказывает чиновник.

Кроме того, около 80% электроэнергии Мариуполь получает со Старобешевской ТЭЦ, которая расположена на неподконтрольной территории.

«Если мы все это сделаем. Люди спросят: "вы не хотите освобождать ту территорию". Давайте отрежем сейчас Донбасс, и пусть они там все умрут. И нас не интересует жизнь наших граждан. Вот к чему ведет эта логика», – иронизирует Юрий Гримчак.

Чтобы, к примеру, поставлять воду в Мариуполь из реки Днепр, придется потратить на систему водоснабжения около 26-27 млрд грн, подсчитали в министерстве по вопросам оккупированных территорий. При этом годовой военный бюджет страны – 110 миллиардов гривен.

«Я бы хотел услышать от экономистов, какой будет курс гривни по отношению к доллару, если остановится Мариупольский комбинат? А он остановится (если будет принят закон, – прим. ред.)», – говорит Юрий Гримчак.

Читайте также: