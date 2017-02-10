В Северодонецке определили, где построят 2 новые больницы. Главная

Власти решают вопрос строительства в Северодонецке (Луганская обл.) комплекса помещений областной клинической больницы и областного клинического онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Строить областную клиническую больницу и областной клинический онкологический диспансер решено возле медицинского городка. На территории уже побывали проектировщики, которые осмотрели площадку и дали первую оценку.
Также важной задачей является восстановление нормальной работы службы экстренной медицинской помощи, взаимодействие между районными и городскими отделениями между собой, организация и оказание скорой помощи населению области.
Вместе с тем продолжается процесс переоснащения больниц второго уровня медицинских учреждений области. Недавно приятным событием стало открытие лапароскопической операционной в центральной районной больнице Старобельска. Она заработала на современном оборудовании, что позволит оказывать качественную медицинскую помощь населению.
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