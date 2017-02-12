В Луганской области проезд подорожал на 63%. Главная

В Луганской области продолжает дорожать проезд в маршрутках. С 1 февраля стоимость проезда по маршруту «Рубежное – Варваровка» подорожала на 3 грн и сейчас составляет 8 грн.
Жители Варваровки такой ценой недовольны, по их словам, из поселка до города ехать чуть больше 7 км, это 15-20 минут. О подорожании проезда их никто не предупредил, объявления в маршрутках тоже не было. Люди недоумевают, откуда перевозчики взяли новую стоимость проезда.
«И так цены какие, а еще за коммуналку заплати. У меня трое деток, получаю пособие на них. Поэтому к подорожанию проезда относимся отрицательно. Ни 2-го, ни 3 февраля не было никаких объявлений. Так, сначала до 9 грн подняли, потом опустили до 8 грн.», – говорит Вера, жительница пос. Варваровка.
При этом качество обслуживания жителей не удовлетворяет, в час пик не все могут поместится в переполненные маршрутки. «По технике безопасности в маршрутке должны быть заполнены только сидячие места. А у нас из 14-ти сидячих мест в маршрутку влазит 52 человека», – рассказывает Алексей, житель пос. Варваровка.
Пассажирские перевозки в области обсуждали и на последнем совещании в Луганской областной военно-гражданской администрации. Представители ОГА обратились к перевозчикам с требованием предоставить обоснования подорожания проезда. Также назначили проверки перевозчиков. В случае несоответствия тарифов установленным, согласно действующему законодательству, будет рассматриваться вопрос о расторжении договорных отношений, а маршрут будет вынесен на новый конкурс. Пока жителям Варваровки остается ждать вердикта проверяющих комиссий.
По материалам ТК «ЛОТ»
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