Финансовые ресурсы и основная помощь для восстановления Донбасса будет из ЕС, – Климкин. Новости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после возвращения Донбасса в украинское правовое поле основная финансовая помощь на его восстановление будет поступать из Европейского Союза. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Нам нужно привлекать Европейский Союз, поскольку, в конце концов, над восстановлением Донбасса, когда он вернется в украинское правовое поле, будет с нами работать прежде всего Европейский Союз, финансовые ресурсы и основная помощь будет из Европейского Союза», – сказал Климкин.
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