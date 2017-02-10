Финансовые ресурсы и основная помощь для восстановления Донбасса будет из ЕС, – Климкин. Новости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после возвращения Донбасса в украинское правовое поле основная финансовая помощь на его восстановление будет поступать из Европейского Союза. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Нам нужно привлекать Европейский Союз, поскольку, в конце концов, над восстановлением Донбасса, когда он вернется в украинское правовое поле, будет с нами работать прежде всего Европейский Союз, финансовые ресурсы и основная помощь будет из Европейского Союза», – сказал Климкин.

Читайте также: