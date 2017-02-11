На Донбассе нарушение «режима тишины» возросло в 3 раза, – ОБСЕ. Главная

Эскалация конфликта в районе Авдеевки стала одной из самых серьезных за длительное время. При этом Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за несколько недель до начала массированных обстрелов этой территории информировала о близости сторон конфликта друг к другу и о наличии у них тяжелого вооружения. Об этом рассказал первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Сегодня.ua».

«На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, возросло почти в 3 раза. Количество взрывов в результате ведения огня из запрещенных Минскими договоренностями вооружения, а именно минометов, танков и артиллерии, увеличилась в шесть раз", – сказал он.

Хуг подчеркнул, что более 40% этих взрывов – реактивные системы залпового огня. По его словам, из-за неразборчивого характера ведения огня из такого вооружения жертвы среди гражданского населения неизбежны.

«Мы подтвердили много фактов пострадавших среди гражданского населения. В данный момент – 38 человек, из которых 8 – с летальным исходом», – сообщил он.

При этом, в ОБСЕ отмечают, что исключить повторение эскалации конфликта нельзя. Так, вероятность эскалации выше тогда, когда стороны располагаются в непосредственной близости друг от друга – на прошлой неделе стороны находились близко друг от друга в районе города Ясиноватая, говорит Хуг. Кроме того, в СММ отмечают, что пока тяжелое вооружение будет находиться в пределах легкого доступа – оно будет использоваться сторонами.

«Вдоль всей линии соприкосновения по обе ее стороны наши наблюдатели фиксировали это вооружение. Только за прошедшую неделю мы зафиксировали, по меньшей мере, 106 единиц запрещенного вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня, расположенные с нарушением линии отведения», – заявил Хуг.

Первый заместитель руководителя СММ отмечает, что наблюдатели зафиксировали, что у обеих сторон конфликта были реактивные системы залпового огня, и что обе стороны их использовали.

«Факт №1: у каждой стороны есть вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отведения. Факт №2: каждая сторона использовала и продолжает использовать это вооружение. Факт №3: каждая сторона несет ответственность за причинение вреда и гибель мирных жителей. Факт№4: только стороны могут отвести вооружение, только стороны могут прекратить использование этого вооружения, только стороны могут прекратить ранения и смерти мирных жителей», – заявил Хуг.

1 февраля Трехсторонняя контактная группа опубликовала совместное обращение с призывом отвести вооружение из Донецкого аэропорта, Авдеевки и Ясиноватой. Однако, отмечает Хуг, что ни одна сторона не передала СММ обновленную информацию о количестве такого вооружения и позициях, которые нужно убрать. Только после получения такой информации наблюдатели смогут верифицировать выполнение сторонами обещаний, говорит Хуг.

При этом, в СММ отметили, что обе стороны конфликта пришли к выводу, что ведение боевых действий в районе Донецкой фильтровальной станции угрожает возникновением гуманитарной и экологической катастрофы, и прекратили боевые действия на достаточное для проведения ремонта время. Это дало возможность возобновить электроснабжение для порядка 22 тысяч жителей Авдеевки и наладить подачу воды для 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения.

Напомним, ситуация в районе Авдеевки обострилась 29 января. В результате массированных обстрелов пострадали мирные жители города, разрушено много жилых домов, возникли перебои с электро- и водоснабжением, с отоплением.

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