Откуда танки на Донбассе? Естественно, не от России, – Кремль. Главная

Россия не отправляет на Донбасс войска, россияне едут воевать самостоятельно. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке», – сказал Песков, передает «Сегодня.ua».

На вопрос, откуда у незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе сотни танков, пресс-секретарь главы государства ответил: «Я могу только сказать, что, естественно, не от России».

По словам Пескова, данный вопрос «можно с одинаковым эффектом адресовать и в Москву, и в Киев". "Тут я не располагаю информацией», – сказал он.

За два года войны в результате различных причин на Донбассе и в России были уничтожены и умерли при загадочных обстоятельствах 17 высокопоставленных руководителей НВФ.

Как известно, Россия начала агрессию на Донбассе после аннексии Крыма в марте 2014 года. Украинские военные неоднократно заявляли, что НВФ на Донбассе используют оружие, которое производится в РФ, а на Донбассе находятся российские военные.

Все эти обвинения Кремль отвергает, однако отказывается допустить наблюдателей ОБСЕ к участку границы, который сегодня не контролирует Киев. Кроме того украинская сторона лишена возможности досматривать грузы, которые на Донбасс из России завозят в так называемых «гуманитарных» конвоях.