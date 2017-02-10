Более 6 млн грн из бюджета Славянска пойдут на покупку 13 квартир для владельцев разрушенного жилья. Новости

Во время боевых действий в Славянске (Донецкая обл.) были повреждены 33 многоквартирных жилых дома, которые в течение 2 лет восстановили за счет областного, местного бюджета и средств благотворительных организаций. Однако восстановлению не подлежат еще 4 многоквартирных дома коммунальной собственности, владельцы которых вскоре получат новые квартиры в Славянске.

С целью обеспечения жильем семей, которые лишились своих неприватизированных квартир в 2014 году, было принято решение закупить квартиры на вторичном рынке жилья. Об этом ранее заявлял городской голова Славянска Вадим Лях на пресс-конференции. Согласно проекту решения, который размещен на портале «Ваш депутат», в течение 2017 года 13 квартир должны быть закуплены. На реализацию этой задачи из местного бюджета Славянска планируют выделить 6310,575 тыс. грн.

Прописаны здесь и определенные условия. Например, если квартира предоставляется одному человеку, то ее площадь не должна превышать 50 кв. м. В квартире, купленной на вторичном рынке, не должно быть самовольных переоборудований, она должна быть оборудована инженерными сетями, отвечать всем санитарно-техническим требованиям и быть готовой к заселению на 100%.

Источник: Сайт города Славянска

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